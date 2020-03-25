ما السر وراء ظهور نانسي عجرم مع نجل محامية قتيل فيلتها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وابن رهاب بيطار محامية قتيل فيلا المطربة، وتسببت الصورة بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ا نقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها.





فبعض الرواد رأوا أن الصورة كشفت هدف البيطار من كل القضية، وهي الشهرة والظهور، بينما رأى آخرون أن هذه الصورة لا تعني أي شيء، وقد يكون ابن بيطار من معجبي الفنانة اللبنانية، والتقط الصورة قبل القضية.





كان والد محمد الموسى، أعلن الخميس الماضي، عزل المحامية السورية رهاب بيطار، من قضية قتل نجله في داخل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وكانت رهاب بيطار كشفت عن نتائج تقرير الطب الشرعي السوري، مبيّنة أن "الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

وتابعت أن "تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية".

وأشارت المحامية السورية إلى أن "هناك 11 مرمى ناري بشكل مؤكد دخلت وخرجت من جسد الضحية".







