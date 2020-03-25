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تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع فيروس كورونا، متابعًا: "نحذر من الانزلاق إلى المرحلة الثالثة، لأنه بعد الانزلاق لها ليس من السهل العودة".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء: "لجأنا إلى القرارات الأخيرة حتى يظل المواطن في منزله أطل وقت ممكن"، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية نصحت بـ الحجر والعزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا لا يحترم الإمكانيات الطبية للدول، معلقًا: "هناك دول لديها أدوات طبية تفوق مصر بمراحل وتقف الآن عاجزة عن محاصرة المرض نتيجة استهانتها وتأخرها عن الإجراءات وهي الآن تدفع ثمنًا غاليًا".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، فيي مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس. 

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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