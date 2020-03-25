بعد الاتجاه لتفعيل آليات التعلم عن بعد لمواجهة "كورونا".. 5 ممثلين جسدوا شخصية المُعلم بشكلها التقليدي





قررت مصر في ضوء مجابهتها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعليق التعليم لمدة أسبوعين أتبعتهما بأسبوعين آخرين، كما ألغت امتحانات النقل وتمسكت بامتحانات الشهادات، ما دفع البعض ليتساءل عما إن كانت هذه القرارات هذا ستؤثر على العملية التعليمية أم لا؟





فالتعليم قديمًا كان يعتمد على المُعلم، واليوم ظهر الكثير من أنواع التعليم والتعلم كالتعلم عن بعد، والتعليم الإبتكاري، والتعالم التعاوني وغيرها كثير، لا أدوري هل هذا صحيح بعد الخروج عن المحاور الرئيسة للتعليم وكان أساسها المُعلم، ويتم إلغاء دوره حاليًا، حتى أن وزير التعليم قرر بعد الإنتهاء من الأزمة، لن يكون هناك تحصيل دراسي وإمتحانات بل ستكون كلها معتمدة على الأبحاث.

نور الشريف



محمد هنيدي



فاتن حمامة



صلاح السعدني



ياسمين عبد العزيز















ولو نظرنا لوجدنا أن دور المُعلم، كان المحور الأساسي لتلقين وتحفيظ الطلاب وضمن وصول المعلومة لهم على النحو الصحيح.. وإذا نظرنا إلى السينما والتلفزيون فنجد أنها صورت المعلم ذلك الانسان البسيط الذي لا يرجو في حياته أكثر من أن يتحسن مستوى طلابه، وأن يحصد ما جناه من تعب وشقاء طوال العام، في نجاح طلابه بتفوق.وهناك بعض الأمثلة في السينما والتليفزيون، التي ضربت مثال للمُعلم وتضحياته، وفنائه في العمل.قدم الفنان نور الشريف، دور المُعلم المخلص في أكثر من دور فقدمه في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، فلعب شخصية أستاذ فرجاني، الذي عندما توفت زوجته أعتبر جميع الطلاب أبنائه، أخذهم من الصعيد في رحلة لحديقة الحيوان، وأثناء الرحلة فقد تلميدة له تُدعى "نسمة" ومن هنا ظهر الجانب الأخلاقي للمُعلم، في البحث عنها طوال الفيلم.بالإضافة أنه في أثناء هذه الرحلة نشر الكثير من المبادئ والقيم، التي يجب أن يتحلى بها المجتمع، ونقد المجتمع بسلبياته مثل قضايا الفقر والثار والتخاذل، وقدم الحل في هذه المقولة:"الإنسان هو الإنسان الخير الاصل فيه والشر هو اللى دخيل عليه".وجسد أيضًا في مسلسل "حضرة المتهم أبي" دور مُعلم ثانوي، لا يعطي دروي خصوصية بالرغم من ضيق عيشه.جسد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" شخصية أستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، مدرس اللغة العربية، وكان في بلد ريفية تدعى"ميت بدر حلاوة"، وكان يخاف منه الجميع بسبب إلتزامه في كل شئ، وبعد ذلك طلبه وزير التربية والتعليم للعمل في مدرسة خاصة تضم أبناء كبار المسئولين، حتى ينشر جميع المبادئ الحسنة فيها ويُحسن منها وتتوالى الأحداث.قدمت فاتن في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" دور "ناظرة" في مدرسة بنات، وكانت تريد تطبيق نظام على كافة المدارس التي تتواجد في الإسكندرية، ولكن يحدث لها الكثير من الصعاب، ويتعين بدلًا منها وكيلة وزارة، بالرغم من أنها هي التب تستحق ذلك، ولكن يتم تكريمها ويطلقوا إسمها على مدرسة "نور المعارف" وكان هذا التقرير للإعتراف بما حققته من إنجازات في هذا المجال.جسد صلاح السعدني دور مدرس تاريخ في مسلسل "حلم الجنوبي"، من خلال دراساته إستطاع أن يتوصل لقبر الإسكندر الأكبر في الإسكندرية، وكان ينشر القيم والأخلاق طوال المسلسل.جسدت دور مدرسة "درسات إجتماعية"، في فيلم "الثلاثة يشتغلونها"، وكانت تحب مهنتها كثيرًا، ولعبت في هذا الفيلم 4 أنماط للمعلمات، ففي المرة الأولى كانت تعتمد على الحفظ في تدريسها أكثر من الفهم، ومن ثم المعلمة المتشددة فى الدين، وتليها المعلمة المعتدلة التى تحبث على طرق مبتكرة لتحبيب الطلاب في الدراسة، بالإضافة إلى المعلمة التى تتبع أشكال جديدة للتدريس مادتها.