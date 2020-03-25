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شوقي غريب: تأجيل أوليمبياد 2020 كان منتظراً

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:20 ص
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عبد القادر عرابي
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صرح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب، أن تأجيل فعاليات أوليمبياد 2020 المقررة في طوكيو عاصمة اليابان كان قراراً منتظراً، في ظل الأوضاع الحالية، والتي شهدت تفشي فيروس كورونا.


وأدلى غريب بتصريحات صحفية، حيث قال: "المشهد في العالم خلال الوضع الحالي كان ينذر بالتأجيل، لذلك كان القرار متوقعاً بشكل كبير".


وأضاف: "مشكلة إنتشار كورونا أزمة عالمية، ومن ثم الأمور في العالم غير واضحة بشأن كرة القدم، وليس مصر فقط".


وتابع: "سنؤجل برنامجنا الإعدادي للأوليمبياد لمدة عام بسبب التأجيل حتى عام 2021".


واستطرد: "نتابع الموقف الحالي بعناية، وننتظر مصير الدوري العام والموعد الجديد للأوليمبياد، والمقرر خلال العام القادم لوضع برنامج جديد".


وحول إنضمام محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي أوضح: "بالفعل قدمنا طلب لضم صلاح لقائمة الأوليمبياد، ونحن في إنتظار قراره النهائي".

وأتم: "بالطبع يحتاج المنتخب لجهود صلاح، وجوده قد يساعدنا في حصد الميدالية الذهبية في البطولة".




وقاد شوقي غريب منتخب مصر الأوليمبي للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وتأهل بفضلها لأوليمبياد طوكيو 2020.


وكان مقرراً أن تقام الأوليمبياد في شهر أغسطس المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد حال دون إجرائها هذا العام، ليتم تأجيلها رسمياً للعام التالي 2021.

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