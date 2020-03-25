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وقف تصوير 6 مسلسلات مصرية بسبب فيروس "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
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قرر صناع 6 مسلسلات مصرية إيقاف التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

القرار تم اتخاذه وبدء تطبيقه في مسلسلات "الاختيار" لأمير كرارة، و"الفتوة" لياسر جلال ومي عمر، و"ليالينا" لغادة عادل وإياد نصار، و"خيط حرير" للنجمة مي عز الدين، "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق، ومسلسل "القمر آخر الدنيا" لبشرى.

وأصرت شركة العدل جروب، من جانبها على استمرار تصوير مسلسلي "100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين، و"دهب عيرة" للنجمة يسرا، بعد تعقيم الاستديوهات والالتزام بقرارات نقابة المهن التمثيلية بفحص كل النجوم والفنيين وتوفير المطهرات قبل بدء التصوير، كما يواصل محمد رمضان ونور تصوير مسلسل "البرنس".



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