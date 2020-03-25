بعد عاشور وإكرامي.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب نجم جديد من نجوم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد اعلن منذ عدة أيام رسميا الاستغناء عن الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي وطالبهم بالبحث عن نادي جديد لهم في الصيف القادم.

وأصبح صالح جمعه نجم النادي الأهلي هو الأقرب حتى الآن للرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقد طالب السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي إدارة النادي بالتخلص من صالح جمعة في الصيف بسبب عدم إلتزامه مع النادي.

ويواجه النادي الأهلي صعوبة كبيرة في تسويق صالح جمعة بسبب أن أغلب الأندية رفضت التعاقد معه في الصيف بسبب عدم إلتزامه وتراجع مستواه بشكل كبير جدا.

وسيبدأ النادي الأهلي في البحث عن نادي مناسب ليقوم ببيع صالح جمعه له في الصيف القادم.