تصريح مفاجئ من سترلينج بشأن عودته إلى ليفربول

تحدث الإنجليزي رحيم سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن الأنباء المنتشرة حول عودته إلى صفوف نادي ليفربول مرة أخرى.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى احتمالية انتقال سترلينج إلى صفوف نادي ليفربول مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رحيم سترلينج في تصريحات صحفية تعليقا على احتمالية عودته إلى ليفربول: "هل أعود إلى ليفربول؟ لأكون صادقا معك أحب ليفربول، لا تستغرب ذلك فهم دائما في قلبي هل تعرف ما أعنيه، أنه فريق قام بالكثير بالنسبة لي في مرحلة النضج".

يذكر أن سترلينج كان قد لعب لصفوف نادي ليفربول منذ عام 2010 وحتى عام 2012 حتى انتقل إلى صفوف نادي مانشستر سيتي بعد ذلك واستمر معهم حتى الآن.