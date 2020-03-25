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برشلونة يرغب في ضم مدافع ميلان والروسونيري يرد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:01 ص
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ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي أي سي ميلان الإيطالي، يستعد لتجديد عقد مدافعه أليسيو رومانيولي، خلال الفترة المقبلة.

حيث كانت هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى أن برشلونة الإسباني، يسعى لضم مدافع فريق ميلان الإيطالي رومانيولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي ميلان يسعى لتجنب المشاكل التي قد تواجه بشأن تحديد رومانيولي، وسيقوم بالتجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن المفاوضات مع مينو رايولا وكيل رومانيولي، سوف تبدأ خلال الأشهر المقبلة بعد عودة الدوريات الأوروبية للإنطلاق من جديد، بعد تفشي فيروس كورونا.

وينتهي عقد رومانيولي مع ميلان في صيف 2022، والذي يقدم مستوى رائع مع الروسونيري خلال الفترة الماضية، وأصبح عنصرا أساسياً مع المنتخب الإيطالي.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشي الفيروس

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