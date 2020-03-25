مخرج شهير يصور فيلما بعنوان "الحجر الصحي على الطريقة الروسية"

وأضاف قائلا" إن الفيلم عبارة عن بحث سينمائي وأرجو ممن يريد أن يشاركني في تصويره أن يصور مقطع فيديو عما يحدث في حيه ومدينته ويجيب فيه عن أسئلة سأنشرها في حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي أو يروي مثلا قصة مشتريات مجنونة حققها مؤخرا".





واستطرد كونتشالوفسكي قائلا:" إن تلك الفيديوهات ستشكل في المستقبل أساسا لفيلمي الوثائقي المثير".





ومن المفترض أن يجري كونتشالوفسكي، استطلاعًا لرأي شارع موسكو وروسيا بأسرها عن تجربة العزل الصحي .





يذكر أن أندريه كونتشالوفسكي، الحائز جوائز مهرجاني البندقية وكان السينمائيين وغيرهما من المهرجانات الروسية والعالمية معروف بإخراجه لأفلام "عش النبلاء"و"سيبيريادا" و"الليالي البيضاء لساعي البريد تريبيتسين" و" الخطيئة" وغيرها