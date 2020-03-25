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الأتفاق السعودي يطلب ضم أزارو نهائياً من الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:53 ص
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ازارو
ازارو
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي الأتفاق السعودي في شراء الدولي المغربي وليد أزارو بشكل نهائي من النادي الأهلي، وذلك بعد تألق اللاعب المعار خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن إدارة الاتفاق بقيادة خالد الدبل، قد خاطبت النادي الأهلي لشراء وليد أزارو بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن أزارو ظهر بشكل لافت ورائع منذ استعارته من الأهلي، وجاء ذلك بعد التقرير المفصل الذي قدمه الجهاز الفني للإتفاق بقيادة خالد العطوي.

وشارك أزارو مع الأتفاق في سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف في 499 دقيقة فعليه لعبها مع الفريق، وصنع هدفا.
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