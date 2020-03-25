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صفقات فشل برشلونة في ضمها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:48 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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ذكرت تقارير ألمانية عن الصفقة التي فشلت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو في ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية:"فشلت إدارة نادي برشلونة الاسباني في تعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني بصفقة إضافية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما حاول جلب بديل للأوروجواياني المصاب لويس سواريز حيث قررت الإدارة التواصل مع مسؤولي نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني للاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع مهاجمه الحسن بليا".

وأضافت الصحيفة الألمانية:"رفض ماركو روز المدير الفني للنادي الألماني مونشنجلادباخ، فكرة التخلي عن المهاجم الفرنسي رغم وصول عرض إدارة نادي برشلونة الاسباني لمبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

واختتم الصحيفة الألمانية الشهيرة تقريرها قائلة:"جاء ذلك لأهمية بليا بالنسبة للمدرب الألماني هذا الذي يعول علي اللاعب الفرنسي هذا الموسم لقيادة خط هجوم جلادباخ ببطولة الدوري الألماني الممتاز والدوري الاوربي حيث شارك اللاعب في 22 مباراة من أصل 25 خاضها الفريق في البوندسليجا هذا الموسم، 20 منها ضمن التشكيلة الأساسية".
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