تقارير إعلامية تكشف وجهة محرز بعد الرحيل عن السيتي









كشفت صحيفة صن الإنجليزية في تقريرا لها عن موقف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي حول رحيل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانضمام لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقالت صحيفة صن:" نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيعارض فكرة بيع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، رغم أن النادي الفرنسي مستعد لتلبية شروط النادي الإنجليزي المالية حيال هذا الأمر لكن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي يضع رياض محرز ضمن خططه الأساسية للموسم المقبل".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" رياض محرز منفتح على إمكانية تمديد بقائه مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي رغم أن عقده الحالي لن ينتهي قبل 3 أعوام، وهو يتقاضى حاليا 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن إدارة نادي مانسشتر سيتي ستنتظر عاما إضافيا قبل فتح باب التفاوض بهذا الشأن الموضوع مع اللاعب الدولي الجزائري".



