Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير إسباني يوضح هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:40 ص
Advertisements
علي ماهر حلمي
Advertisements


نشرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة تقرير حول هدف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت ماركا:" اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني هو هدف نادي ريال مدريد الإسباني الأول في الصيف المقبل للتعاقد معه حيث تبحث إدارة النادي الملكي عن مهاجم جديد لخلافة المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه الذي أصبح قريب من الخروج على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"تبلغ قيمة المهاجم الدولي النرويجي هالاند صاحب ال19 عامًا ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم".

واختتم صحيفة ماركا تقريرها كالتالي:"ماريانو دياز مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف، رغم تمسكه بالاستمرار".
Advertisements

أخبار تهمك

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:08 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

12:33 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status