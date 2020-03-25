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القومي للبحوث الفيزيائية يكشف موعد بداية شهر رمضان فلكيًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:01 ص
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ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفيزيائية، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر شعبان، لافتَا إلى أن هلال هذا الشهر ولد يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحًا.

وتابع " القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه طبقًا للحسابات الفلكية فسيكون شهر شعبان 30 يومًا، ورمضان سيبدأ فلكيًا يوم الجمعة 24 إبريل، وسيكون كامل هذا العام بإذن الله، لافتًا إلى أن العيد سيكون 23 مايو طبقًا للحسابات الفلكية.


وأعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان، حيث تبين أن أول أيامه غدًا الأربعاء.

وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان سابق، إنه لا يشترط لصلاة الجنازة إقامتها بالمسجد، بل إقامتها خارجه أولى، خصوصًا في ظل إجراءات الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، مع مشروعية أدائها على دفعات منعًا للتزاحم، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

وأضافت الصفحة الرسمية للدار عبر فيسبوك: التزامك بما تصدره الدولة من تعليمات السلامة واجب شرعي كي تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. 

وأكدت دار الإفتاء -في بيان لها- أن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة. 

وأشارت، إلى أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".

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