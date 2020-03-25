عاجل.. تونس تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

أفادت بعض المصادر منذ قليل، أنه تم تسجيل رابع حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في تونس، حيث توفي المصاب الثاني أصيل معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، والمقيم بمستشفى فرحات حشاد بسوسة.

ويذكر أن وزارة الصحة التونسية، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء 24 مارس 2020، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 114 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 25 إصابة جديدة أول أمس الاثنين.





وتنقسم الحالات في الجمهورية التونسية إلى 74 حالة مستوردة و39 حالة محلية، وتتوزع على 17 ولاية كالآتي:





تونس (32)

أريانة (22)

بن عروس (12)

مدنين (06)

تطاوين (06)

سوسة (06)

المنستير (07)

صفاقس (05)

المهدية (03)

القيروان (02)

بنزرت (03)

نابل (01)

قفصة (01)

قابس (01)

قبلي (05)

منوبة (01)