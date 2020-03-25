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إذاعة الأغاني تعتمد يوما خاصا للاحتفال بذكرى رحيل العندليب الأسمر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
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تبدأ اذاعة الاغانى إحياء ذكرى العندليب بدءا من الخامسة صباحا ويغلب على اليوم أجمل أغنيات العندليب على مدار مشواره.

وتبدأ فترة الفنانة اللاتحلة شادية، التى تبث كل اثنين فى الحادية عشرة بإذاعة أغنياتها التى شاركت فيها العندليب الغناء منها حاجة غريبة  وتعالى اقولك:.

وتذاع فترات لنجوم التلحين الذين شاركوا  حليم فى الحان أغنياته بدءًا من الثانية عشرة ظهرًا على مدى كل ساعتين.  

وعند الساعة ١٢ تذاع فترة مع حليم وألحان منير مراد منها بحلم بيك وحياة قلبى وافراح ، وعند الساعة 2 تذاع أغاني حليم وكمال الطويل منها اسمر يااسمرانى  على قد الشوق.

وفي تمام الساعة 4 تذاع أغاني لحليم وألحان الموجى  صافينى مرة ومغرور وكذلك أغاني لحليم وبليغ حمدي تخونوه  واعز الناس.

وتذاع الساعة 6 مساءً أغاني لحليم من ألحان عبد الوهاب  منها أغنيات توبة وطلموه.

وبدءًا من التاسعة والنصف مساءا ولمدة ساعة نجوم غنوا لعبد الحليم خالد سليم بلاش عتابالتوبة ماجدة الرومي  حبك نار ليلى غفران  الحلوة مدحت صالح  نعم هانى شاكر على حسب وداد سمية قيصر.

وفترة سهراية من الواحدة صباحا حافلة بأجمل أغنيات حليم الطويلة حاول تفتكرنى  فاتت جنبنا  نبتدى منين الحكاية حتى صباح اليوم التالي.




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