رمضان صبحي: لحم اكتافي من خير النادي الأهلي

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إنه يعود بالفضل إلى ما هو عليه الآن للنادي الأحمر بعد توفيق الله.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لحم كتافي من خير النادي الأهلي، ولولاه لن يكن لي أي إسم ولن يوجد رمضان صبحي".



وتابع :"جمهور النادي الأهلي كبير، و فأنا واحدا من الجماهير وسافرت لتشجيع الفريق في الكثير من المباريات".



والجدير بالذكر أن رمضان صبحي يلعب هذا الموسم معارا للنادي الأهلي قادما من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.