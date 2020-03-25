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رمضان صبحي: لحم اكتافي من خير النادي الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:12 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إنه يعود بالفضل إلى ما هو عليه الآن للنادي الأحمر بعد توفيق الله.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لحم كتافي من خير النادي الأهلي، ولولاه لن يكن لي أي إسم ولن يوجد رمضان صبحي".

وتابع :"جمهور النادي الأهلي كبير، و فأنا واحدا من الجماهير وسافرت لتشجيع الفريق في الكثير من المباريات".

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي يلعب هذا الموسم معارا للنادي الأهلي قادما من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.
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