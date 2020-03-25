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رمضان صبحي: افتقد لعبد الله السعيد داخل الملعب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يفتقده في الفترة الحالية في الملعب.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا أحب عماد متعب، وتعلمت منه الكثير فكنت أتواجد معه في الغرفة دائما".

وأضاف :"أفتقد لعبد الله السعيد في الملعب، فعندما كان يلعب بجواري كنا نفهم بعض بدون أي شيء".

وتابع :"عندما أشارك معه كان يمنحني الراحة وأتمنى له التوفيق".
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