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رمضان صبحي: افتقد لعبد الله السعيد داخل الملعب
الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:08 ص
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علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يفتقده في الفترة الحالية في الملعب.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا أحب عماد متعب، وتعلمت منه الكثير فكنت أتواجد معه في الغرفة دائما".
وأضاف :"أفتقد لعبد الله السعيد في الملعب، فعندما كان يلعب بجواري كنا نفهم بعض بدون أي شيء".
وتابع :"عندما أشارك معه كان يمنحني الراحة وأتمنى له التوفيق".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا أحب عماد متعب، وتعلمت منه الكثير فكنت أتواجد معه في الغرفة دائما".
وأضاف :"أفتقد لعبد الله السعيد في الملعب، فعندما كان يلعب بجواري كنا نفهم بعض بدون أي شيء".
وتابع :"عندما أشارك معه كان يمنحني الراحة وأتمنى له التوفيق".
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