رمضان صبحي: افتقد لعبد الله السعيد داخل الملعب

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يفتقده في الفترة الحالية في الملعب.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا أحب عماد متعب، وتعلمت منه الكثير فكنت أتواجد معه في الغرفة دائما".



وأضاف :"أفتقد لعبد الله السعيد في الملعب، فعندما كان يلعب بجواري كنا نفهم بعض بدون أي شيء".



وتابع :"عندما أشارك معه كان يمنحني الراحة وأتمنى له التوفيق".

