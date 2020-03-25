نشرة حوادث "الفجر": تسمم عائلة بالكامل والسبب "كورونا"



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة تسمم أسرة كاملة بمركز أوسيم، أسفرت عن مصرع ربة منزل فيما أصيب زوجها وأبنائها الثلاثة، أثناء عملية التعقيم ضد فيروس كورونا حيث أغلقت جميع نوافذ الشقة بعد استخدام خلطة لتعقيم المنزل نتج عن ذلك انبعاث غازات سامة الأمر الذي تسبب في اختناقها وزوجها وأبنائها.



أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 24 لسنة 2020، بشأن سير العمل القضائي خلال فترة الحظر التى تبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية في المراحله الراهنة وتلافيا للتزاحم ومخالطة المواطنين بعضهم البعض.



وتضمن القرار الأتي: أولا: تعليق العمل القضائي تعليقا كليا بالمحكمة ومأموريتها "دمنهور ومرسي مطروح " فيما ليس له دور انعقاد خلال تلك الفترة.

ثانيا: يخفض عدد العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأموريتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين بنسبة حضور لا تتجاوز 10%، من قوة موظفي وعمال المحكمة.

أعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فيي المواعيد المحددة.

ماتت الأم والسبب تعقيم كورونا.. التحقيقات تكشف تفاصيل تسمم أسرة كاملة بأوسيم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة تسمم أسرة كاملة بمركز أوسيم، أسفرت عن مصرع ربة منزل فيما أصيب زوجها وأبنائها الثلاثة، أثناء عملية التعقيم ضد فيروس كورونا حيث أغلقت جميع نوافذ الشقة بعد استخدام خلطة لتعقيم المنزل نتج عن ذلك انبعاث غازات سامة الأمر الذي تسبب في اختناقها وزوجها وأبنائها. لمواجهة كورونا.. توجيهات جديدة لمحكمة استئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل

أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 24 لسنة 2020، بشأن سير العمل القضائي خلال فترة الحظر التى تبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية في المراحله الراهنة وتلافيا للتزاحم ومخالطة المواطنين بعضهم البعض. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

أعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فيي المواعيد المحددة.





وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



