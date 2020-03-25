Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث "الفجر": تسمم عائلة بالكامل والسبب "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:07 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء  بوابة الفجر، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ضبط "ترزي" يصنع كمامات بباب الشعرية
قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية ومستغلي الأزمات وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن وقسم شرطة باب الشعرية.

ماتت الأم والسبب تعقيم كورونا.. التحقيقات تكشف تفاصيل تسمم أسرة كاملة بأوسيم
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة تسمم أسرة كاملة بمركز أوسيم، أسفرت عن مصرع ربة منزل فيما أصيب زوجها وأبنائها الثلاثة، أثناء عملية التعقيم ضد فيروس كورونا حيث أغلقت جميع نوافذ الشقة بعد استخدام خلطة لتعقيم المنزل نتج عن ذلك انبعاث غازات سامة الأمر الذي تسبب في اختناقها وزوجها وأبنائها.

لمواجهة كورونا.. توجيهات جديدة لمحكمة استئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل
أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 24 لسنة 2020، بشأن سير العمل القضائي خلال فترة الحظر التى تبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية في المراحله الراهنة وتلافيا للتزاحم ومخالطة المواطنين بعضهم البعض.

وتضمن القرار الأتي:
أولا: تعليق العمل القضائي تعليقا كليا بالمحكمة ومأموريتها "دمنهور ومرسي مطروح " فيما ليس له دور انعقاد خلال تلك الفترة.

ثانيا: يخفض عدد العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأموريتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين بنسبة حضور لا تتجاوز 10%، من قوة موظفي وعمال المحكمة.

مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر
أعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فيي المواعيد المحددة.

وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محكمة استئناف الإسكندرية قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم ثنائي الإسماعيلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

اختناق أسرة كاملة بسبب "دفاية" في بني سويف

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

كارثة المرحلة الثالثة.. تحذير عاجل من الحكومة إلى المواطنين (فيديو)

'الصحفيين' تخاطب 'الداخلية' لتنسيق عمل الزملاء وقت الحظر

لمواجهة كورونا.. توجيهات جديدة لمحكمة استئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل

قرار هام من رئيس محكمة طنطا بشأن سير العمل القضائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:08 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

10:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status