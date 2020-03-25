مرحلة جديدة يختفي فيها الاتحاد الأوروبي.. كورونا يقلب موازين القوى العظمى

أزمة كورونا قلبت موازين العالم، وأظهرت ضعف دول من المفترض أنها من أقوى الدول حول العالم، وأكثرها تقدما، ورغم أن الصين كانت مصدر الفيروس، إلا أنها تمكنت من السيطرة عليه، في حين لا تزال أمريكا تتعثر من أجل القضاء عليه، وذلك في وقت أصبحت أوروبا مركزا لتفشي الوباء وعجزت حكوماتها عن توفير الإجراءات اللازمة لحماية شعوبها.





ومع تفاقم الأزمة، منعت ألمانيا تصدير المعدات الطبية التي تستخدم في مكافحة كورونا، وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن سويسرا والنمسا انزعجت من الأمر، وشن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، هجوما غير مسبوق على الاتحاد قائلًا "التضامن الأوروبي غير موجود، كان كل هذا قصة خرافية على الورق".





سيطرة صينية على الفيروس

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية طارق فهمي إن تعامل الصين مع الولايات المتحدة هو تعامل في إطار الصراع المستمر الموجود قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الصن صدرت الفيروس للعالم ولكنها تمكنت من السيطرة عليه، دون أن يعلم أحد حقيقة الإجراءات التي اتخذتها للسيطرة على انتشار الفيروس.





وأضاف في تصريحات إلى "الفجر" أن الصين بادرت واتهمت أمريكا بنشر الفيروس في العالم، وهناك تصريحات أكد فيها مسؤولون صينيون الأمر، في حين تعاملت امريكا مع الأمر كدولة عظمى.





عالم جديد بقوى عظمى مختلفة

وذكر أن الاتحاد الأوروبي برغم محاولته التعامل مع الأزمة ومحاولة معالجتها، إلا أن القرارات الفردية طغت على الأمر، فشعرت إيطاليا أنها وحيدة في التعامل مع الأزمة.





وأكد فهمي أن العالم في مرحلة ربما سيعاد النظر في شكل التجمعات المقبلة فيها، حيث غابت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية عن تقديم حلول للقضاء على الوباء العالمي، وبات العالم أمام تحولات جديدة في شكل النظام الدولي باكمله، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعاون دولي حقيقي بين القوى السياسية الكبرى لمواجهة الفيروس وعصر التنظيم الدولي الراهن في طريقه للانهيار في إطار عالم ما بعد كورونا ويتجمد دور الاتحاد الأوروبي والمنظمات المتخصصة قريبا.





صراع وحرب بيولوجية مقبلة

وأوضح أن الصراع الآن ليس في الوصول لعلاج الكورونا ولكنه سباق بين الدول الإقليمية، سيؤدي إلى تغيير شكل القوى العالمية وهو ما سيكون له تداعيات مؤثرة ولن تكون هناك قوة واحدة مهيمنة على العالم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فان التهديدات الحالية غير مسبوقة تتمثل في حروب فيروسات جديدة وتعتبر كورونا بدايتها، فصاعدا ستظهر فيروسات أخري تتجاوز مخاطر وتحديات التهديدات النووية، وترسم معالم جديدة تشكل إطارا مختلفا في علم العلاقات الدولية المعاصرة لا وجود فيها للدول الضعيفة.





وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك صراع فعلي بين أجهزة الاستخبارات العالمية حول الوصول إلى علاج حقيقي لفيروس كورونا والألمان الأقرب إلى التوصل وليس أمريكا أو روسيا أو اسرائيل والأمريكيين سيفعلون المستحيل لاستباق الجميع وهي حرب قذرة بالأساس لا وجود فيها لأخلاقيات.





سبب أزمة أوروبا مع كورونا

وفي نفس السياق، أوضح المتخصص في شئون الاتحاد الأوروبي، بهاء نور، أن الأزمات عموما تكشف مدى قوة الأنظمة السياسية لكن الوضع يختلف في الكوارث الغير المتوقعة اللى تشل الدول وتخطط لحلها بصعوبة.

وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، في حالة أوروبا الوضع الصعب، نتيجة اعتماد دولها على التجارة مع الصين وبالتالي شهدت نقص في الكثير من المستلزمات بعد توقف سلاسل التوريد، نتيجة العزلة التي وضعتها الدول في محاولة لاحتواء الفيروس الجديد، مشيرا إلى أن لكل دولة مخزون سلعى أو طبي بالكاد يكفي والأزمة هنا تتمثل في صعوبة التعاون خاصة مع حظر السفر، وبالتالي موقف الدول الاوروبية من ايطاليا مبرر من باب حاجة الدول نفسها.





وأكد نور أن الدول الأوروبية لديها أزمة حقيقة في مسائل الطوارىء بمعنى أن حظر الخروج معضلة ديمقراطية، فأي إجراء من هذا النوع يقابل بهجوم، لكن من انتشار الفيروس أصبح من اللازم حظر التنقل وفرض إجراءات العزل الصحي، وهو ما جعل الوفيات قليلة في ألمانيا نتيجة التزام شعبها بقرارات الحكومة على العكس من إيطاليا التي شهدت ألاف الإصابات والوفيات.





وذكر أن الخطابات الشعبوية التي تطالب بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير مقبولة في الوقت الحالي، ولكن ما يحدث هو رهان على شرعية الانظمة السياسية في القيام بأدوار الدولة التقليدية.