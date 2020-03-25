عاجل- رمضان صبحي يوضح حقيقة انضمامه للزمالك

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يمكن أن يلعب لنادي الزمالك.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا يمكن أن انتقل لنادي الزمالك في أي يوم من الأيام".



وتابع :"لم يحدث هناك أي تفاوض نهائيا للانتقال للزمالك".



وعن اللاعب الذي من الممكن أن يشارك في الفريق الأول قال :"عربي بدر لاعب جيد للغاية ويتدرب بشكل مميز مع الفريق الأول".



وأشار :"علاقتي مميزة بتريزيجيه فهو "عشرة" عمر".