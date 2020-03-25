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عاجل- رمضان صبحي يوضح حقيقة انضمامه للزمالك

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:05 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يمكن أن يلعب لنادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا يمكن أن انتقل لنادي الزمالك في أي يوم من الأيام".

وتابع :"لم يحدث هناك أي تفاوض نهائيا للانتقال للزمالك".

وعن اللاعب الذي من الممكن أن يشارك في الفريق الأول قال :"عربي بدر لاعب جيد للغاية ويتدرب بشكل مميز مع الفريق الأول".

وأشار :"علاقتي مميزة بتريزيجيه فهو "عشرة" عمر".
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