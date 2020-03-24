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ترامب: سنهزم فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:49 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواصلة الجهود لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".


وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن  الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأمريكية، وستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وأشار إلى أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، وسيعمل على إعادة الزخم للاقتصاد الأمريكي، وأزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا.

وتابع: "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي، مضيفا: "انكماشا كبيرا سيفوق في عدد ضحايا فيروس كورونا".

وحذر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد. 

واوضح ترامب، أنه يتم العمل حاليا على بناء 4 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية لمساعدة نيويورك في مواجهة فيروس كورونا.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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