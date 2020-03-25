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"كورونا" يضرب نقابة المحامين.. ويتسبب في غلق المقر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:48 ص
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رجائي عطية
رجائي عطية
كـسـاب أحـمـد
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قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تعمد عدم ذكر أسماء بعض الأعضاء في النقابة المصابين بفيروس كورونا، لأن هذا أمر شخصي.

وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه قرر إغلاق النقابة 14 يومًا حتى 2 أبريل، قبل قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلًا، مشيرًا إلى أنه لا نجاة من فيروس كورونا إلا بالتزام الأهالي المنازل قدر الإمكان.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن قرار غلق مقر النقابة يسري على النقابات الفرعية أيضا، ولا توجد وسيلة فعالة للتواصل مع نقابة المحامين لإعداد مبادرة ضد هذا الفيروس.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، فيي مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس. 

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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