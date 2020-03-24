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متعب يروي وجهة نظره في مسألة رحيل حسام عاشور عن الأهلي
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:57 م
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علي نبوي
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وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق رسالة لحسام عاشور لاعب الأهلي، والذي أعلن النادي الأحمر عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"موضوع حسام بالنسبة لي يكون مختلف عن وجهة نظر الناس".
وأضاف :"لي وجهة نظر في خروج اللاعبين الكبار من أنديتها فحسام ابن الأهلي وأكثر اللاعبين حملا للبطولات وهو تاريخ كبير".
وتابع :"تحدثت معه وهو يرى بأنه لا يزال يرغب في استكمال مسيرته في الكرة".
وواصل :"حسام له كل التقدير والاحترام وعلينا مساعدته لأن حسام عاشور بستحق كل ما نتخيله لأنه قدم كل ما لديه للنادي الأهلي".
وأتم :"حسام عاشور نموذج للاحترام وعلينا احترام القرار الذي سيتخذه".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"موضوع حسام بالنسبة لي يكون مختلف عن وجهة نظر الناس".
وأضاف :"لي وجهة نظر في خروج اللاعبين الكبار من أنديتها فحسام ابن الأهلي وأكثر اللاعبين حملا للبطولات وهو تاريخ كبير".
وتابع :"تحدثت معه وهو يرى بأنه لا يزال يرغب في استكمال مسيرته في الكرة".
وواصل :"حسام له كل التقدير والاحترام وعلينا مساعدته لأن حسام عاشور بستحق كل ما نتخيله لأنه قدم كل ما لديه للنادي الأهلي".
وأتم :"حسام عاشور نموذج للاحترام وعلينا احترام القرار الذي سيتخذه".
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