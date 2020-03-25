أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2020.. سعر العملة الأمريكية يتغير في بنكين

أسعار الدولار اليوم

يتسمر توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، ليتغير سعر العملة الأمريكية في بنكين اليوم الأربعاء، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد 15 %

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن أن حصيلة الشهادات الادخارية ثابتة العائد لمدة عام البالغة 15 % بلغت خلال أول يومين من طرحها 10.7 مليارات جنيه.





وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من الشهادات التي بدأ طرحها للجمهور أول من أمس الأحد 7.2 مليار جنيه وجرى شراء أغلبها من خلال الأهلي نت والبريد الإلكتروني ومراكز الاتصال لعملاء البنك.





من جانبه، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات الـ` 15% خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قد بلغت 3.55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عملية الشراء تمت من خلال الوسائل التكنولوجية والرقية ومراكز الاتصال.



