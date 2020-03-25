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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2020.. سعر العملة الأمريكية يتغير في بنكين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

يتسمر توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، ليتغير سعر العملة الأمريكية في بنكين اليوم الأربعاء، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد  15 %

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن أن حصيلة الشهادات الادخارية ثابتة العائد لمدة عام البالغة 15 % بلغت خلال أول يومين من طرحها 10.7 مليارات جنيه.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من الشهادات التي بدأ طرحها للجمهور أول من أمس الأحد 7.2 مليار جنيه وجرى شراء أغلبها من خلال الأهلي نت والبريد الإلكتروني ومراكز الاتصال لعملاء البنك.

من جانبه، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات الـ` 15% خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قد بلغت 3.55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عملية الشراء تمت من خلال الوسائل التكنولوجية والرقية ومراكز الاتصال.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا مطلع هذا الأسبوع شهادات ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 15 في المائة يصرف شهريا.




أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6878

15.8184

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار العملات في الخارج:

تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.8 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة لتسجل 1.0812 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 111.37 ين.

وهبطت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 1.1796 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة  ليسجل 0.9799 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 101.771.


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