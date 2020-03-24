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رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لإكرامي وعاشور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:44 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه رمضان صبحي لاعب الأهلي رسالة لزميليه في الفريق الأحمر شريف إكرامي وحسام عاشور عقب إعلان رحيلهما عن النادي نهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"سنفتقد شريف إكرامي وحسام عاشور في الأهلي خلال الفترة المقبلة، لن تجد مثلهما كثيرًا".

وأضاف :"شريف هو صديقي وأخي وتعلمنا منه الكثير في النادي، وأتمنى له التوفيق في الخطوة التي سيتخذها".

وتابع :"عدم المشاركة في المباريات لمدة موسمين أمرا ليس بالسهل، فشريف كان يخوض التدريبات بشكل قوي ولم يفتعل أي أزمة واتفقت معه في القرار الذي اتخذه".

وواصل :"المشاركة في المباريات حق مشروع لأي لاعب، شريف يشعر بأنه لا يزال قادر على العطاء".

وتابع :"أما حسام عاشور فمنذ أن أصبحت لاعبا للكرة وأنا أجده في وسط الملعب".

وأتم :"لن يأتي مثله في النادي الأهلي كشخصية واحترام، وأتمنى له التوفيق كنت أتمنى أن يستمر في النادي لكن هذه وجهة نظر".
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الكلمات المفتاحية

شريف أكرامي رمضان صبحي حسام عاشور الاهلي

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