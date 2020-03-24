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ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:37 م
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الفجر
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.
ويذكر أن قررت ليبيا، أمس الإثنين، فرض حظر تجوال تام لمدة 10 أيام خشية انتشار فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، فرض حظر تجوال طوال ساعات اليوم الـ24 من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة بعد المقبل.
وأكد الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة مالية.
وأضاف الناظوري أن الإجراءات القاسية اتخذت من أجل سلامة الليبيين، مضيفا: "نحن لا نريد أن نصل إلى ما وصلت له إيطاليا وبقية الدول التي انتشر بها الوباء”، مشيراً إلى أن الشعب الليبي عريق في ثقافته الصحية داعياً الجميع لاتباع تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية.
وشدد الناظوري على أن السلع التموينية متوفرة وتكفي الشعب الليبي حتى شهر أغسطس المقبل، وطمأن الليبيين على أن بلادهم تتحرك من أجل حمايتهم.
ودعا الناظوري جميع الليبيين لمساعدة بعضهم من أجل الخروج من هذه المحنة.
من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إن كافة الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض كانت نتائجها سلبية.
وشكل عقوب لجانا طبية في كافة البلديات، من أجل التقصي والرصد لحين انتهاء الأزمة.
ومن جهتها قالت وزارة الداخلية الليبية إن فرض حظر التجوال التام سيكون طوال اليوم لمواجهة فيروس كورونا.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.
وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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