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التعليم العالي: تأجيل امتحانات "الميد تيرم" للحفاظ على صحة الطلاب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:15 ص
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وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تبذل جهدًا كبيًرا حتى لا يضيع العام الدراسي على الطلاب، مشيرًا إلى أن كافة الأنظمة التعليمة على مستوى العالم تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الثلاثاء، أن 850 مليون طالب وطالبة على مستوى العالم خسروا المرحلة التعليمية الموجودين بها بسبب الفيروس، وفقا لمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل امتحانات "الميد تيرم" جاء للحفاظ على صحة الطلاب، معقبًا: "في حاجات تتعوض وحاجات مش بتتعوض.. مش ممكن نخاطر بصحة الطالب أو عضو هيئة تدريس أو عامل أو إداري".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه وارد مد السنة الدراسية؛ لأن انتشار فيروس كورونا في العالم ظرف لم يتكرر منذ مئات السنين، لافتًا إلى أن فيروس "كورونا" أثر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا ونفسيا على مجتمعات العالم كله.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس. 

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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