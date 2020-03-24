صدمة لـ "ريال مدريد وبرشلونة".. ليفربول يرصد 74 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نابولي





أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة إكسبرس البريطانية أن ليفربول يجهز مبلغ 74 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم فابيان رويز الذي ينافس عليه أيضًا كلا من ريال مدريد وبرشلونة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة أبدت اهتمامها الكبير بالنجم الإسباني الدولي رويز في الفترة المقبلة بعد الآداء المميز مع الفريق الإيطالي ومنتخب إسبانيا.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلًا من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أيضًا من الفرق المهتمة بضم النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية توريس وكيل أعمال فابيان رويز أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة قدمت عروضًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



