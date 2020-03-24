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رمضان صبحي: خسارة الأهلي للقب إفريقيا في أخر موسمين يرجع لأسباب غير كروية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:36 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن الفريق الأحمر بات قريبا من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في نستختها الحالية.

وقال نجم القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية :"عدم تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا في أخر نسختين يرجع لعوامل غير كروية".

وتابع :"الخسارة من صن دوانز كان بمثابة الكابوس، ولا أحد يعلم ما حدث في الملعب وقتها".

وواصل :"كان من الممكن أن نخرج بالخسارة بأقل الأشياء من مباراة صن دوانز التي خسرناها بالخمسة لكن حدث ما حدث".
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