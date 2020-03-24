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ياسر إبراهيم يكشف عن طلب فايلر
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:34 م
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محمد جمال
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تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن تحدياته خلال الفترة الماضية حتي أثبت نفسه للمدرب السويسري رينيه فايلر، للمشاركة أساسيًا.
وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية عودته لتشكيل الأهلي من جديد بعد استبعاده في فترة من الفترات من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
وقال ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تدربت بشكل قوي وقمت بخوض تدريبات منفردة وإضافية في الجيم بمفردي"
وتابع: "تحدثت مع فايلر بشأن المشاركة وهو طلب مني التدرب بشكل جيد حتى نجحت في العودة من جديد للتشكيل"
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