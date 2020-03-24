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'الوطنية للصحافة' تناشد المؤسسات بمراعاة مصلحة العاملين وسلامتهم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:29 م
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الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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دعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، إلى مراعاة مصلحة جميع العاملين وسلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس "كوفيد -19" المعروف ب "كورونا".

وشددت الهيئة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، على أن سلامة العاملين لها الاعتبار الاول والأهم، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة تقتضي، في ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرار العمل بالقرارات التي صدرت الأسبوع الماضى عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات، والخاصة بتخفيض العمالة، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات، مع اتخاذ أقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.

وأكدت الهيئة أنه لما كانت الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى أن تنتهي الأزمة، فهي تهيب بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التى تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، مع الحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الأمن، ومساعدتهم فى أداء مهامهم.

كما ناشدت الهيئة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه في الإصابة بأعراض فيروس كورونا، أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.

ونوهت الهيئة بأنها في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، لبحث أية مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، كما ناشدت بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل، مؤكدة أنها ستعلن فورًا عن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها.
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