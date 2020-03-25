أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب في مصر





لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب القفز لترتفع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي لليوم الثاني على التوالي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا بجانب إغلاق مناجم الذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 726.21 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 622.46 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,810 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 622.46 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 726.21 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,810 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 794 إلى 806 عيار 22 728 إلى 739 عيار 21 695 إلى 705 عيار 18 596 إلى 604 عيار 14 463 إلى 470 عيار 12 463 إلى 470 الاونصة 24.702 إلى 25.058 الجنيه الذهب 5,560 إلى 5,640 الكيلو 794.286 إلى 805.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 829.94جنيه 52.68 $ سعر الذهب عيار 22 760.78جنيه 48.29 $ اسعار الذهب عيار 21 726.21 جنيه 46.10 $ اسعار الذهب عيار 18 622.46 جنيه 39.51 $ سعر الذهب عيار 14 484.97 جنيه 30.73 $ سعر الذهب عيار 12 414.97جنيه 26.34 $ سعر الذهب عيار 9 311.23جنيه 19.76 $ اسعار أوقية الذهب 25,811 جنيه 1,639 $ اسعار جنيه الذهب 5,810 جنيه 368.80 $ اسعار كيلو الذهب 829,940 جنيه 52,685 $







أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.



