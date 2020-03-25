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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع
الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب القفز لترتفع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي لليوم الثاني على التوالي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا بجانب إغلاق مناجم الذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 726.21 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر622.46 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,810 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 622.46 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر726.21 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,810 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
794 إلى 806
|
عيار 22
|
728 إلى 739
|
عيار 21
|
695 إلى 705
|
عيار 18
|
596 إلى 604
|
عيار 14
|
463 إلى 470
|
عيار 12
|
463 إلى 470
|
الاونصة
|
24.702 إلى 25.058
|
الجنيه الذهب
|
5,560 إلى 5,640
|
الكيلو
|
794.286 إلى 805.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
829.94جنيه
|
52.68 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
760.78جنيه
|
48.29 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
726.21 جنيه
|
46.10 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
622.46 جنيه
|
39.51 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
484.97 جنيه
|
30.73 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
414.97جنيه
|
26.34 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
311.23جنيه
|
19.76 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,811 جنيه
|
1,639 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,810 جنيه
|
368.80 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
829,940 جنيه
|
52,685 $
أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.
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