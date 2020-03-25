Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الذهب في مصر

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب القفز لترتفع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي لليوم الثاني على التوالي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا بجانب إغلاق مناجم الذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 726.21  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر622.46 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,810 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 622.46 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر726.21 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  829.94 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,810   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

794 إلى 806

عيار 22 

728 إلى 739

عيار 21

695 إلى 705

عيار 18

596 إلى 604

عيار 14

463 إلى 470

عيار 12

463 إلى 470

الاونصة

24.702 إلى 25.058

الجنيه الذهب

5,560 إلى 5,640

الكيلو

794.286 إلى 805.714

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 829.94جنيه       

 52.68 $

سعر الذهب عيار 22

 760.78جنيه

 48.29 $

اسعار الذهب عيار 21

726.21 جنيه       

46.10 $

اسعار الذهب عيار 18

 622.46 جنيه

39.51 $

سعر الذهب عيار 14

484.97 جنيه

30.73 $

سعر الذهب عيار 12

414.97جنيه

26.34 $

سعر الذهب عيار 9

311.23جنيه

19.76 $

اسعار أوقية الذهب

25,811 جنيه

1,639 $

اسعار جنيه الذهب

5,810 جنيه

368.80 $

اسعار كيلو الذهب

829,940 جنيه

52,685 $


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.


وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر تداعيات فيروس كورونا الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 7 ساعات

موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 مارس: البرسا يقرر بيع لاعبه الزجاجي..بارتوميو يتخذ قرارًا صادمًا ضد كيكي سيتين.. ميسي يأمر ببيع نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30/10/2019.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثالث على التوالي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15/11/2019.. والمعدن الأصفر يقترب من تقليص خسائره الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم الأربعاءء 20/11/2019.. والمعدن الأصفر يستعد لاستئناف الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019.. والمعدن الأصفر يصعد لليوم الثاني على التوالي

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-1-2020.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:08 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

10:25 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status