رمضان صبحي: الاحتراف في أوروبا حلم لأي لاعب وأسعى للعودة













وكان نجم الأهلي قد قال في تصريحات سابقة أنه لم يحسم قراره بشأن وجهته المقبلة، ولن يتحدث عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي حول العالم، بسبب فيروس كورونا، ولم استقر على الأمر سواء بالعودة إلي هيدرسفيلد، أو وجود عروض أخرى.

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه لا يزال يحلم بالاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة.وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"رغبتي هي الاحتراف لو حصلت على عرض جيد في نادي يقدم لي الإضافة فهو حلم لأي لاعب"، مشيرًا إلىأن حلم اللعب في أوروبا أي لاعب يتطلع له وأنه أيضا يسعى لذلك".