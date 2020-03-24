Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن موقف الأهلي من عودة وليد أزارو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قدم وليد أزارو المهاجم المغربي أداء جيد مع فريق الاتفاق السعودي خلال الفترة الماضية بعد الرحيل معارًا من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية. 


وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، أوصت بضرورة تجديد عقد المغربي وليد أزارو، مهاجم الأحمر فور انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الكروي الجاري.


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن عقد أزارو ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأوصت اللجنة بتجديد عقوده فور العودة.


وتابع أن اللجنة أكدت أن أزارو مهاجم كبير والاستنغاء عنه سيمثل خسارة فنية لاسيما بعد ظهوره بمستوي جيد مع الاتفاق في الدوري السعودي

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 مارس: البرسا يقرر بيع لاعبه الزجاجي..بارتوميو يتخذ قرارًا صادمًا ضد كيكي سيتين.. ميسي يأمر ببيع نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعة و 28 دقيقة

موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:08 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

10:25 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status