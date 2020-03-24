الكشف عن موقف الأهلي من عودة وليد أزارو

قدم وليد أزارو المهاجم المغربي أداء جيد مع فريق الاتفاق السعودي خلال الفترة الماضية بعد الرحيل معارًا من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.









وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، أوصت بضرورة تجديد عقد المغربي وليد أزارو، مهاجم الأحمر فور انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الكروي الجاري.









وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن عقد أزارو ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأوصت اللجنة بتجديد عقوده فور العودة.









وتابع أن اللجنة أكدت أن أزارو مهاجم كبير والاستنغاء عنه سيمثل خسارة فنية لاسيما بعد ظهوره بمستوي جيد مع الاتفاق في الدوري السعودي



