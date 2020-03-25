أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

فجّر الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد فيروسات طبية بجامعة شانتو الصينية، مفاجأة عن "فيروس هانتا"، الذي قل إنه ضرب الصين مؤخرًا، قائلا إن هذا الفيروس موجود منذ مئات السنوات، وتشخيصه معروف، ولا داعي للذعر منه.





وشدد "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الفيروس ليس جديدًا، وليست كل الفئران ناقلة للعدوى بهذا الفيروس، وإنما ينقل من الفئران البيضاء، لافتا إلى أن من طرق نقل العدوى مخلفات الفئران سواء باللمس أو الشم أو الاحتكاك أو عبر رذاذ.





وقال أستاذ مساعد فيروسات طبية بجامعة شانتو الصينية، أنه لم يسجل حتى الآن انتقال العدوى بفيروس هانتا من إنسان إلى إنسان.





كان موقع " newsweek" قد نقل عن مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه ينتشر أفراد عائلة مسببات الأمراض الفيروسية "هانتا" بشكل رئيسي عن طريق القوارض، التى يمكن أن تصيب البشر أيضا، وأوضحت الوكالة أن كل سلالة من فيروس هانتا مرتبطة بأنواع من القوارض، حيث تنتقل فيروسات Hantavirus في ما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان، والبراز، واللعاب في الهواء وتصيب الفرد، وفي حالات نادرة قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب.





ويمكن للشخص المصاب بما يعرف باسم فيروسات هانتا، تطوير ما يعرف باسم المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا (HPS) الآن، في حين أن هذا النوع من الفيروسات موجود سابقا في أوروبا وآسيا، ويمكن أن يؤدي إلى الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية (HFRS )، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تطور أم لا.





يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن فيروسات هانتا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، في حين تم توثيق حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع المرضى المصابين بفيروس الأنديز.





أفادت تقارير صينية بوفاة شخص داخل الصين بعد إصابته بفيروس هانتا، ووفقا لتقرير صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة، فإن الرجل من مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين توفى أمس الاثنين أثناء سفره إلى مقاطعة شاندونج في الشرق.