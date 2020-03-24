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رئيس أساقفة القدس يصلى من أجل إنهاء وباء كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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ترأس الأسقف بيرباتيستا بيتسابالا، رئيس الأساقفة والمدبر الرسولي الفاتيكاني لدي أورشليم "القدس"، اليوم الثلاثاء، الصلوات الخاصة من أجل رفع وباء فيروس كورونا عن العالم.

جاء ذلك خلال إحتفال ديني بمشاركة المطران دومينيكو سورينتينو، أسقف أسيزي نوشيرا أومبرا غوالدو تادينو، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان في القدس وأسيزي.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تُقرر من قبل بغلق الكنائس في منطقة القُدس فقد ظلت أبوابها مفتوحة أمام المؤمنين شرط ألا يدخلها أكثر من عشرة أشخاص دفعة واحدة، ففي بيت لحم، على سبيل المثال، تم إغلاق كنيسة المهد، بيد أن كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لم تُقفل بعد.

وقال المُطران سورينتينو، إن التقليد الكنسي الذي لجأ إلى استخدام الأجراس للتعبير عن حضور الله بيننا ولدعوة المؤمنين إلى الصلاة.

ولفت إلى أن المبادرة تتعلق بقرع الأجراس ثلاث مرات في اليوم، قائلًا: إنه في زمن الألم والقلق الذي نعيشه علينا أن نتكّل على الله وقدرته الخارقة للطبيعة مدركين أنه لن يتخلى عنا أبدا، مضيفًا: قد شاءت الكنيسة في أسيزي أن تعبّر عن قربها من المؤمنين من خلال قرع الأجراس.

وفي نفس السياق، شدد حارس الأرض المقدسة الأب فرنشيسكو باتون، على أهمية "حج الصلاة" في وقت تراجع فيه حضور الحجاج المسيحيين في الأرض المُقدسة بشكل ملحوظ.

وقال "باتون"، إنه باستطاعة المؤمنين أن يقوموا بحجهم الروحي من منازلهم من خلال المواظبة على الصلاة اليومية كي تنتهي هذه الجائحة، ويوجد علاج لها.

وأضاف قائلًا: لا بد من رفع الصلاة على نية المصابين بالفيروس والممرضين والأطباء وجميع الأشخاص المتألمين.

وأشار أيضا إلى أن الأهمية التي تكتسبها التكنولوجيا في الظرف الراهن لأنها تقرب الناس من بعضهم البعض، على الرغم من الغزلة المفروضة علينا والتي لم يشهد التاريخ مثيلا لها إلا في أزمنة الحروب.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة القديسة كاترينا فيروس كورونا أورشليم

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