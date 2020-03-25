خبر سار من "الإنتاج الحربي" بشأن الكحول الإيثلي والمطهرات



وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، مساء الثلاثاء، أن سعر الكحول الإيثيلي 70% 10 جنيهات، وجيل اليد 70% يبدأ أسعاره من 7 جنيهات حتى 84 جنيها، وأيضا المطهر بالصابون 250 مللى يبدأ من 24 جنيها، متابعا: "المنتجات تباع بسعر التكلفة دون زيادة وهامش ربح".



ونوه إلى أنه يتم تصنيع ماسك N95 يتم طرحه بـ 12 و17 جنيها ويباع فى الخارج بـ 113 جنيها، متابعا: نحاول أن يكون خط الإنتاج يصل الى 1000 ماسك فى اليوم".



واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي قائلًا: أن وزارة الإنتاج الحربي بدأت بكل خطوط إنتاجها للعمل على سد احتياجات جزء كبير من السوق؛ لمواجهة أزمة الفيروس للقضاء على جشع التجار".



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس. واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي قائلًا: أن وزارة الإنتاج الحربي بدأت بكل خطوط إنتاجها للعمل على سد احتياجات جزء كبير من السوق؛ لمواجهة أزمة الفيروس للقضاء على جشع التجار".

أكد محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن مصانع الإنتاج الحربي توفر المطهرات والسلع للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى توفير الكمامات، مشيرا إلى أن المنتجات تباع في منافذ الإنتاج الحربي الموجودة في عدد من المحافظات وهي 18 منفذًا، وأبرزها في القاهرة في ميدان التحرير ومنطفة روكسي، بمصر الجديدة، ورمسيس، والهرم، وحلوان، وجسر السويس.