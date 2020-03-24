قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي





حسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أهم الملفات الشائكة داخل جدران القلعة الحمراء ولعل أبرزها ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير الفريق.





الخطيب يحسم ملفات الأهلي الشائكة





ونستعرض نتائج جلسات محمود الخطيب داخل الفريق لحسم ملفات تجديد عقد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول وكذلك تمديد تعاقد أحمد فتحي جوكر الأحمر بالإضافة إلى مد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي وجلسته مع حسام عاشور قائد الفريق وفيما يلي نتائج اجتماعات رئيس الأهلي:-





1- الخطيب يقرر مد إعارة رمضان صبحي





حسم محمود الخطيب أولى ملفات الأهلي الشائكة بقرار مد إعارة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول لموسم إضافي من فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي حيث تنتهي إعارة الاعب في

30 يونيو المقبل، وجاء قرار رئيس الأهلي بناءا على رغبتي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والمدرب السويسري رنيه فايلر اللذان رأيا حاجة الأحمر الفنية لخدمات الجناح الشاب خلال الموسم المقبل.





2- رئيس الأهلي يضع بنود عقد فايلر الجديد





جلسة رئيس الأهلي الثانية كانت مع مدرب الفريق السويسري رنيه فايلر في منزل الخطيب بأكتوبر من أجل التوصل لاتفاقات مبدئية بشأن تمديد عقد المدير الفني لموسم إضافي بعد النتائج المميزة التي حققها مع الأحمر في بطولتي الدوري المصري الممتاز وتصدره المسابقة بفارق كبير عن أقرب الملاحقين وكذلك تأهله لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.





3- الخطيب يعقد جلسة مطولة مع وكيل أحمد فتحي





ثالث ملفات الخطيب النارية كانت جلسته مع نادر شوقي مدير أعمال الاعب أحمد فتحي بشأن تمديد تعاقد جوكر الأهلي لموسمين مقبليين حيث تم الاتفاق سوف يتم تفعيله خلال اجتماع لجنة التخطيط مع الاعب بعد عودته للقاهرة في أول أبريل المقبل، على أن يكون قيمة عقد ظهير القلعة الحمراء 12 مليون جنيه سنوياً.





4- رئيس الأهلي يعقد جلسة صلح مع حسام عاشور





وجه الخطيب رسالة صريحة إلى قائد الأهلي حسام عاشور، ونصحه بتقبل قرار مجلس الأهلي والاعتزال نهاية الموسم الجاري.