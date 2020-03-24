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'الصحفيين' تعلن استمرار خدمات الضرورة في أيام غلق مقر النقابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:16 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عن تشكيل لجنة عليا برئاسته، وتضم مديرين النقابة، لمواجهة الأزمة القائمة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على الأنشطة النقابية الضرورية، الخاصة بالزملاء خلال فترة الغلق التي كانت قد أعلنت عنها.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي في إطار القرارات التي اتخذتها نقابة الصحفيين، بغلق أبوابها لمدة أسبوعين، للحفاظ على الزملاء الصحفيين، وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن العمل اليومي سيتواصل بمقر النقابة وبالدور الأرضي لمدة ثلاث ساعات فقط، من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ولخدمات محددة، وهي: العلاج؛ حيث سيتواجد موظف واحد في حالة الاحتياج إليه، مع التأكيد على خدمة الواتس آب بالنسبة لتحويلات المستشفيات، أة لإجراء التحاليل والإشاعات، وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميًا صراف للخزينة وموظف إداري لمتابعة ما يجري، وتقديم تقرير يومي.

وأكد السكرتير العام أن مكتب البريد سيتم فتحه أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وذلك لصرف المعاشات للمستحقين، مع استمرار خدمات المجمع الاستهلاكي الغذائي التابع للقوات المسلحة يوميًا بمقر النقابة لخدمة الزملاء.

وأوضح "شبانة" في بيانه أن نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرًا، واحتاطت لها، واتخذت كل التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية، للحفاظ على الزملاء، وكذلك المرتادين على المبنى العريق.

ولفت إلى أن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، يتشاور يوميًا لصالح الزملاء، وسيتم الإعلان عن الكثير من القرارات الخدمية خلال الساعات المقبلة، تسهيلًا وتيسيرًا على اللزملاء .
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