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رمضان صبحي يرد على حقيقة الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:17 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إعارته للنادي الأحمر من صفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لم تستغرق وقتا طويلا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المفاوضات مع الأهلي للعودة هذا الموسم لم تستغرق وقت طويلا".

وتابع :"الكابتن محمود الخطيب اتصل بي وتم الاتفاق على كافة الأمور ونادر شوقي أنهى المفاوضات مع نادي هيدير سفيلد تاون".

وواصل :"في المرة الأولى الإعارة انتهت في 48 ساعة وعدت للنادي الأهلي".

وزاد :"الموقف حاليا أنا متواجد في النادي الأهلي، ومتبقي على إعارتي حتى نهاية يونيو ومن الممكن أن تمتد والجميع يترقب النظام العالمي وما سيحدث".

وأشار :"لم يدخل النادي الأهلي في أي مفاوضات حاليا مع النادي الإنجليزي، ولا يوجد هذا الأمر في الوقت الحالي".
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