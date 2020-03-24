ريال مدريد يسابق الزمن لضم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد مازال يبحث عن طريقة gلتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ريال مدريد مهتم بضم مبابي وأنه لم يعد سرًا وتسعى إدارة الملكي لتسريع عملية ضمه.





وأشار الموقع الفرنسي أن انضمام مبابي إلى ريال مدريد سيكلف خزائن الملكي مبالغ باهظة خاصة وأن عقده ممتد مع باريس سان جيرمان حتى موسم 2022.





وألمح الموقع الفرنسي أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد هو مفتاح رحيل مبابي إلى الملكي في حال رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن رحيل جاريث بيل الذي يتقاضى مبلغًا كبيرًا من المال في ريال مدريد سيسهل انضمام مبابي من الناحيتين الإقتصادية والرياضية أيضًا.



