رمضان صبحي يختار أمهر لاعب في العالم.. ويكشف قصة كفاحه مع كرة القدم





وفي سياق آخر، أوضح قال رمضان صبحي، إنه تعب كثيرا من أجل الوصول إلى ما هو فيه.

كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره.وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"أحرف لاعب في العالم بالنسبة لي هو نيمار فأنا أحبه كثيرا".وتابع :"أحب رونالدو الظاهرة وهو لاعب كرة قدم رائع وتابعته كثيرا".وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنا تعبت جدا فأنا متواجد في النادي الأهلي منذ 15 عام، ونص عمري قضيته داخل النادي الأحمر وأنا تعبت لكي أوصل إليه".وأكمل نجم القلعة الحمراء قائلًا :"كان هناك معاناة في البداية أنا من سكان أرض اللواء وفي سن الناشئين من الصعب أن تذهب لوحدك إلى مدينة نصر، ووالدتي تعبت كثيرا معي".وواصل :"كان التمرين الساعة الثالثة عصرا وكنت أخرج من البيت الساعة 12 ظهرا وأعود الساعة 8 مساء، والدتي كافحت معي كثيرا".وزاد :"والدتي رفضت في البداية ذهابي للنادي الأهلي، ووالدي هو من وافق على ذهابي للتدريبات لأنه أهلاوي جدا".وأشار :"والدي توفى وأنا في سن الـ13 عاما وكنت أتمنى أن يكون متواجدًا ويراني في النادي الأهلي".واختتم تصريحاته قائلًا :"أكثر لقطة كنت أتمنى أن يكون والدي متواجدًا هو لحظة ولادة ابني زين، لأن والدي كان يرغب في ذلك".