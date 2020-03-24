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رمضان صبحي يكشف تفاصيل إصابته ويبرئ طبيب الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:58 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها وحرمته من التواجد مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"بذلت مجهود كبير في بطولة إفريقيا، ولم أحصل على إجازة عقب انتهائها وشاركت مع الأهلي في الجونة ثم سافرت لتونس وهو ما تسبب في إجهادي".

وأضاف :"استفدت من الإصابة بضرورة الحفاظ على مواعيد النوم، فهو أمر هام للغاية".

وواصل :"الإصابة كانت كبيرة فالإصابة كانت عبارة عن مزق في الخلفية في منطقة الوتر الخلفي، وكانت مساحته كبيرة للغاية".

وتابع :"لم أفضل الحديث عن هذه الإصابة في هذا التوقيت رغم الأخبار التي سمعتها وقرأتها".

وأشار :"الجهاز الطبي للنادي الأهلي قام بتشخيص الإصابة بشكل صحيح، الطبيب لن يقوم بإدخال اللاعب إلى الملعب، هو يضع المدىة الزمنية المتوقعة للعودة من الإصابة".

وأشار :"عقب مرور 8 أسابيع شعرت بألام، وقررت الخروج من الملعب، حتى لا تتكرر الإصابة".

وزاد :"لم أسافر إلى الخارج أو تابعت حالتي هناك، والآن أصبحت جاهزًا للمشاركة ولكن للأسف تم تعليق النشاط الكروي".
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