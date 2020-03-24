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موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يحسم صفقته الصيفية الأولى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:55 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته الشديدة في ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام في الصيف.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع اللاعب الهولندي، وبدأ التفاوض مع فريقه في الأيام الأخيرة.

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته الشديدة في ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام في الصيف.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع اللاعب الهولندي، وبدأ التفاوض مع فريقه في الأيام الأخيرة.

وكان قد فاوض نادي ريال مدريد فان دي بيك في الصيف الماضي إلا أن الجانب المادي في الصفقة جعلها تفشل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

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