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4 صفقات تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد في الصيف

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:56 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، إستعدادتهما للموسم القادم، من خلال التفاوض حول الصفقات المحتملة للثنائي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويستغل العملاقان فترة توقف النشاط الكروي في أوروبا حالياً بسبب فيروس كورونا أفضل إستغلال، بالدخول في مفاوضات مع النجوم المحتملة للإنضمام لقطبي الليجا.

وتلاقت رغبة الفريقين حول العديد من النجوم، مما ينذر بصراع قوي بينهما في الصيف المقبل، كما كانت العادة في السنوات الماضية.

ونسلط لكم الضوء في هذا التقرير على أبرز النجوم المرشحة لأن تكون طرفاً لصراع الثنائي في الميركاتو الصيفي القادم.

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
مهاجم إنتر ميلان الذي يسعى برشلونة لضمه بشكل عاجل لخلافة لويس سواريز، لكن النادي الملكي أيضاً يبحث عن خليفة كريم بنزيما، مما جعل النادي الملكي يزاحم برشلونة على تلك الصفقة، لكن يبدو وجود ميسي يجعله قريب نسبياً من برشلونة.

فابيان رويز (نابولي)
نجم آخر من نجوم الكالتشيو مرشح لدخول حلبة الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة، لاسيما وأنه أحد أبرز عناصر خط الوسط في أوروبا، ويعد إضافة قوية للطرفين.

ميلان سكرينيار (إنتر ميلان)
أحد أفضل مدافعي أوروبا في الوقت الحالي وأحد نجوم الدوري الإيطالي، وبالطبع يحتاجه ريال مدريد وبرشلونة لتقوية الخط الخلفي للفريقين، والذي يعاني بشدة هذا الموسم.

دافيد ألابا (بايرن ميونخ)
مع تقدم السن بمارسيلو وجوردي ألبا ظهيري ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، يحتاج العملاقين لتنشيط مركز الظهير الأيسر، ويبرز في الصورة النجم النمساوي دافيد ألابا الذي أصبح قريب من مغادرة الفريق البافاري.

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