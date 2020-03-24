"جوتيريس" يطالب بوقف اطلاق النار على السوريين لمواجهة كورونا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالأمس الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم بوقف فوري لإطلاق النار لتمكين الأسرة البشرية من مواجهة عدو مشترك - COVID-19.









وقال "جوتيريس"، في بيان له لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني: " أناشد اليوم على وجه التحديد وقف إطلاق نار كامل وفوري في جميع أنحاء سوريا لتمكين جهد شامل لقمع COVID-19 في سوريا، فالسوريون معرضون بشدة لـ COVID-19".





وأوضح أن يعيش النازحون واللاجئون، وكذلك المحتجزون والمختطفون ، في ظروف خطيرة بشكل خاص، لدي مخاوف حقيقية بشأن التأثير على النساء السوريات ، اللواتي يحتلن بالفعل مكان الصدارة في أنظمة الدعم الصحية والمجتمعية القائمة.









وأضاف: " لا يهم ما إذا كنت تعيش في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية أو مناطق أخرى"، و تم تدمير مرافق الرعاية الصحية أو تدهورها، وهناك نقص في المعدات الطبية الرئيسية والمهنيين الصحيين.









وقال: "لمواجهة هذا الخطر ، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلاً حاجة ماسة إلى فترة هدوء مستدامة في جميع أنحاء البلاد تحترمها جميع الأطراف.





ونوه بأن اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة أدت إلى تراجع حدة العنف في شمال شرق وشمال غرب سوريا ، وهذا أمر مرحب به، و لكن هذه تظل هشة ويمكن أن يندلع العنف المتجدد في أي لحظة.





في غضون ذلك ، يجري تنفيذ الإجراءات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، و كما تتخذ السلطات الفعلية إجراءات في مناطق خارج سيطرة الحكومة، و من الضروري رفع مستوى هذه الجهود الآن.





كما ناشد لأسباب إنسانية الإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع، ويجب أن يكون هناك وصول فوري للمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى جميع مرافق الاحتجاز ، وخطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع أماكن الاحتجاز.









وأشار إلى أن المانحون الدوليون سيحتاجون إلى دعم الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة، كما سيتعين عليهم القيام بكل ما يجب القيام به حتى يتمكن السوريون في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة الفيروس وعلاج المرضى. لا شيء يجب أن يعيق هذا.









وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد سيكون أمراً أساسياً، وستكون هناك حاجة إلى جميع الطرائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتوسيع نطاق الوقاية والحماية.









وأشار إلى أنه لتطبيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ومساعدة السوريين على الاستجابة لأزمة COVID-19 ، أنا على استعداد للعمل مع الحكومة السورية والمعارضة وجميع اللاعبين المعنيين على الأرض ، وكذلك الدول الرئيسية ذات الوزن والتأثير الذين يمكنهم دعم توسيع نطاق العمل وضمان استمرار وقف إطلاق النار.













وتابع: "إنسانيتنا المشتركة تتطلب منا أن نتحرك الآن حتى لا يدخر الشعب السوري المزيد من القتال وأن نكافح هذا التهديد الجديد للسوريين ولعالمنا، لننهي العنف ، ونعمل معًا لمكافحة COVID-19 في سوريا ، ونعمل على المضي قدمًا في طريق سياسي للخروج من الأزمة في سوريا".















