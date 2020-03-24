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بسبب رسالة.. أزمة منتظرة بين شيكابالا ومرتضي منصور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:46 م
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بوابة الفجر
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قد تشهد الأيام القادمة توتر قوي في العلاقة بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك مع مرتضي منصور رئيس النادي.

ونعي شيكابالا قائد الزمالك عبر حسابه الرسمي بتويتر وفاة والد سيد مشاغب احد قيادات رابطة ألتراس الزمالك والذي وافته المنية في الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.

تغريدة شيكابالا قد تثير غضب رئيس الزمالك بعدما دخل مرتضي منصور في خلافات كبيرة مع سيد مشاغب قائد الألتراس في السنوات الماضية .

وكان لمرتضي منصور تصريح شديد حذر فيه لاعبي الفريق من التعامل مع قيادات الألتراس إلا أن شيكابالا خرج عن النص وهو ما يشير لصدام قوي مع رئيس النادي.

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