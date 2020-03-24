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رمضان صبحي يكشف علاقته بمحمد صلاح وموقفه من انضمامه للمنتخب الأوليمبي بالأولمبياد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب التي دفعته للرد على مسألة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأوليبمي في أولمبياد طوكيو.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجمهور تقبلت حديثي عن محمد صلاح ومسألة تواجده في أولمبياد طوكيو، هذا الأمر ليس من تخصصي ولكنه تخصص الجهاز الفني".

وتابع :"غرضي من التصريح في هذا التوقيت هو الحفاظ على اللاعبين، هل من الطبيعي أن يتم الحديث عن اللاعبين الكبار في التوقيت الذي تأكدنا بعده صعودنا لأولمبياد طوكيو".

وواصل :"كنت أحضر لكي أرد على هذه المسألة في المؤتمر الصحفي.. هدفي كان الحفاظ على اللاعبين، وتعلمته من كباتن النادي الأهلي".

وزاد :"محمد صلاح هنأني بالصعود للأولمبياد وأبلغني بأن أهنئ المنتخب بعد الصعود للأولمبياد".

وواصل :"علاقتي مع محمد صلاح جيدة وفي إنجلترا كنا على تواصل، لكن عندما عدت إلى القاهرة العلاقات أصبحت قليلة مثل الأول".

وأكمل :"أنا لاعب في الفريق واختيار اللاعبين الكبار للمنتخب الأوليمبي ليست من اختصاصاتي هو أمر خاص به ونقدره ونحترمه".
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