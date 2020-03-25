مواعيد وسائل النقل الجديدة بعد الحظر.. اعرف التفاصيل

بعد قرار مجلس الوزارء بفرض حظر على حركة المواطنين، وتفعيله من الأربعاء الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقع عدة تغييرات مهمة في نظام سير العمل بالبلاد، ومنها تغيير العمل بـ"أتوبيسات" هيئة النقل العام حتى تتماشى وتتوافق مع قرار الحظر.





مواعيد عمل وسائل النقل العام

وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة تعديل مواعيد تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، لتبدأ يوميًا من الساعة 6.30 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، طوال فترة سريان قرار حظر التجوال، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكل قوة، بالإضافة إلى أن قرار تعديل مواعيد التشغيل يأتي تزامنًا مع زيادة أعداد "الأتوبيسات" في الخطوط المزدحمة، بهدف منع التجمعات وتخفيف الإزدحام للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأشار "علي"، إلى أنه سيتم تعقيم "أتوبيسات" النقل العام للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هيئة النقل العام لديها 352 خطً أتوبيس و22 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى.





وكان رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة قد أكد شراء 50 جهاز رش للتعقيم ، ووضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، وشراء 50 بدلة وقاية و50 قناعًا واقيًا، ويتم تسليمها للعاملين الذين يعملون على هذه الأجهزة، مضيفًا أنهم 25 جهاز كشف الحرارة عن بُعد، ووزعوها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل، قبل الصعود لـ"الأتوبيس" لبدء العمل، لافتًا إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين ارتفاع درجة حرارته سيتم تحويله على الفور للمستشفى للكشف الطبي عليه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض.





إجراءتت وقائية لعمال الأمن الصناعي

وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي، لاستخدامها في تعقيم "الأتوبيسات"، قبل خروجها من الجراج، وأيضًا في المحطات النهائية فور وصول "الأتوبيس"، ونزول الركاب، مؤكدًا أنه لن يصعد راكب لـ"الأتوبيس" إلا بعد تعقيمه، بالإضافة إلى لصق إعلان للوقاية من فيروس كورونا على الزجاج خلف السائق بهدف توعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس.





وأضاف أنهم اشتروا أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميًا، وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، مشيرًا إلى أن أي عامل يتردد على المستشفى أو طبيب أو ممرض يظهر عليه ارتفاع درجة الحرارة يُعزل فورًا وتتُخذ مع الإجراءات اللازمة، لافتا إلى وجود مكان للعزل بالمستشفى.





وشدد "علي"، أن هذا يأتي استكمالًا للإجراءات الإحترازية والتي قررها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تنفيذًا لتوجهات الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا.





قرار حكومي بحظر حركة المواطنين

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة بدءًا من 7 مساء وحتى 6 صباحا لمدة 15 يومًا، وتطبيق العقوبات بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، لافتا إلى أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.





وجاء مع قرار حظر حركة المواطنين مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين في فترة الحظر، مشيرًا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى إلى إرتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، مؤكدا على أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمور.